Firozabad News: दहेज की खातिर विवाहिता का उत्पीड़न, घर से निकाला

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थाना क्षेत्र के आवास-विकास कॉलोनी निवासी खुशबू उर्फ मानसी की शादी 19 फरवरी 2024 को टूंडला क्षेत्र की श्री साईं सच्चिदानंद रेलवे कॉलोनी निवासी मनोज कुमार के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के रूप में कार की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर विवाहिता का उत्पीड़न किया गया। आरोप है कि पति के लाइनपार क्षेत्र की किसी महिला से संबंध हैं।विरोध करने पर ननदोई प्रदीप कुमार उसे अपने साथ ले गए। जहां विवाहिता के साथ अभद्रता की और बरहन चौराहे पर अकेला छोड़कर चले गए। विवाहिता के पास डेढ़ साल की छोटी बच्ची है। आरोप है कि पति ने गर्भावस्था के समय पेट पर लात मारी। पीड़िता ने पति मनोज कुमार, ससुर, सास, ननद, देवर और ननदोई समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि एसएसपी फिरोजाबाद के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।