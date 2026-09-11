Firozabad News: एफएलएन प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे 13 शिक्षक, नोटिस जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 11 Sep 2026 11:39 PM IST
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फिरोजाबाद। जिले में चल रहे एफएलएन (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी) प्रशिक्षण में 13 शिक्षक गैरहाजिर मिले। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की गैरहाजिरी सामने आई। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
बीएसए ने मदनपुर ब्लॉक में चल रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। यहां आठ शिक्षक अनुपस्थित मिले। इसके बाद फिरोजाबाद ब्लॉक के प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां पांच शिक्षक गैरहाजिर पाए गए। बीएसए ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले सभी शिक्षकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
बीएसए अनिल कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना सूचना अनुपस्थित रहने वालों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी
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बीएसए ने मदनपुर ब्लॉक में चल रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। यहां आठ शिक्षक अनुपस्थित मिले। इसके बाद फिरोजाबाद ब्लॉक के प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां पांच शिक्षक गैरहाजिर पाए गए। बीएसए ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले सभी शिक्षकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
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बीएसए अनिल कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना सूचना अनुपस्थित रहने वालों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी
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