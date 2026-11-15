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गोल्डन बाबा ने 4 फरवरी 2024 से प्रतिज्ञा ले रखी है। इसी संकल्प के तहत वह अपने प्रतिज्ञा रथ के साथ भ्रमण कर रहे हैं। रविवार को मंदिर पहुंचते ही बाबा ने शंखनाद किया। इसके बाद भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश किया। बाबा के शरीर पर सोने और चांदी के आभूषण चमक रहे थे। सिर पर सजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो और भावी प्रधानमंत्री लिखा हुआ चांदी का मुकुट आकर्षण केंद्र रहा।मुकुट और रथ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भावी प्रधानमंत्री बनाने की अपील लिखी हुई थी। रथ पर बाबा की प्रतिज्ञा से जुड़ा संदेश लिखा था। जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री पद पर आसीन न होने तक अपने 4.5 किलोग्राम चांदी के जूतों का परित्याग कर नंगे पांव उत्तर प्रदेश के 75 जिलों एवं भारत के 28 राज्यों के तीर्थ स्थल की परिक्रमा करने का संदेश भी लिखा था। इस अवसर पर मंदिर में संजीव अग्रवाल लाला, राजेश कुमार राजे, राजेश अग्रवाल, राज पचौरी समेत मंदिर समिति से जुड़े पदाधिकारी एवं अन्य लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे।