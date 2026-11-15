Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Golden Baba arrived in Shikohabad with chariot part of his pledge to see CM Yogi become Prime Minister

सीएम योगी को पीएम बनाने की प्रतिज्ञा: सिर पर चांदी का मुकुट, अनोखा श्रृंगार; गोल्डन बाबा को देखने जुटी भीड़

Sun, 15 Nov 2026 09:45 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Sun, 15 Nov 2026 09:45 PM IST
सार

बाबा के शरीर पर सोने और चांदी के आभूषण चमक रहे थे। सिर पर सजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो और भावी प्रधानमंत्री लिखा हुआ चांदी का मुकुट आकर्षण केंद्र रहा।

विज्ञापन
Golden Baba arrived in Shikohabad with chariot part of his pledge to see CM Yogi become Prime Minister
मंदिर में पूजा अर्चना करते गोल्डन बाबा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाने की प्रतिज्ञा लेकर निकले श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मनोजानंद गोल्डन गिरि महाराज का प्रतिज्ञा रथ रविवार को शिकोहाबाद पहुंचा। मेलावाला बाग स्थित टुइंया वाले प्राचीन मंदिर पहुंचने पर उन्होंने टुइंया वाले भोलेनाथ के दर्शन कर विधिविधान से पूजा-अर्चना की। गोल्डन बाबा के अनोखे श्रृंगार और उनके प्रतिज्ञा रथ को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही।
विज्ञापन


गोल्डन बाबा ने 4 फरवरी 2024 से प्रतिज्ञा ले रखी है। इसी संकल्प के तहत वह अपने प्रतिज्ञा रथ के साथ भ्रमण कर रहे हैं। रविवार को मंदिर पहुंचते ही बाबा ने शंखनाद किया। इसके बाद भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश किया। बाबा के शरीर पर सोने और चांदी के आभूषण चमक रहे थे। सिर पर सजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो और भावी प्रधानमंत्री लिखा हुआ चांदी का मुकुट आकर्षण केंद्र रहा।
विज्ञापन


मुकुट और रथ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भावी प्रधानमंत्री बनाने की अपील लिखी हुई थी। रथ पर बाबा की प्रतिज्ञा से जुड़ा संदेश लिखा था। जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री पद पर आसीन न होने तक अपने 4.5 किलोग्राम चांदी के जूतों का परित्याग कर नंगे पांव उत्तर प्रदेश के 75 जिलों एवं भारत के 28 राज्यों के तीर्थ स्थल की परिक्रमा करने का संदेश भी लिखा था। इस अवसर पर मंदिर में संजीव अग्रवाल लाला, राजेश कुमार राजे, राजेश अग्रवाल, राज पचौरी समेत मंदिर समिति से जुड़े पदाधिकारी एवं अन्य लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन




 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed