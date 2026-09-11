Firozabad News: साइबर ठगों ने खाताधारक के बैंक खाते से उड़ाए चार लाख रुपये

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एटा रोड स्थित राधा नगर निवासी पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने अपनी शिकायत में बताया कि 9 सितंबर की रात लगभग 1:48 बजे उनके मोबाइल पर बैंक खाते से पैसे कटने का मैसेज आया। अज्ञात साइबर ठगों ने 11 बार में कुल 4,02,720 की राशि उनके बचत खाते से पार कर दी। पीड़ित का कहना है कि जब उनके खाते की प्रतिदिन की अधिकतम निकासी सीमा एक लाख ही तय है, तो इतनी बड़ी रकम एक ही रात में कैसे ट्रांसफर हो गई।पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद जब वे बैंक मैनेजर के पास शिकायत लेकर पहुंचे, तो उनकी मदद करने के बजाय उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। बैंक से कोई सहयोग न मिलने पर उन्होंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद एक्शन में आई साइबर सेल ने उस खाते को होल्ड (फ्रीज) करवा दिया है, जिसमें धोखाधड़ी की यह राशि ट्रांसफर की गई थी।वहीं, संबंधित मामले में बैंक के शाखा प्रबंधक का कहना है कि पीड़ित का मोबाइल फोन किसी ने हैक कर लिया था, जिसके चलते खाते से रकम ट्रांसफर हुई है। उन्होंने बताया कि उच्चाधिकारियों को इस संबंध में मेल भेज दिया गया है और जल्द ही समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। प्रबंधक ने बैंक कर्मियों पर लगाए गए मिलीभगत और अभद्रता के आरोपों को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है।