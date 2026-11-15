Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   employee was sent in place of railway doctor to attend to sick child on Sangam Express

बड़ी लापरवाही: ट्रेन में बिगड़ी मासूम की तबीयत, रेलवे चिकित्सक ने इलाज के लिए भेज दिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

Sun, 15 Nov 2026 02:17 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Sun, 15 Nov 2026 02:17 PM IST
सार

रेल यात्रा के दाैरान बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। ट्रेन में मासूम की तबीयत बिगड़ने पर टीटीई ने कंट्रोल रूम में सूचना दी। वहां से चिकित्सक की जगह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इलाज के लिए भेज दिया गया। 
 

विज्ञापन
employee was sent in place of railway doctor to attend to sick child on Sangam Express
ट्रेन में बच्चे को दवा देता कर्मचारी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

संगम एक्सप्रेस ट्रेन से मेरठ से कानपुर की यात्रा कर रहे दंपती रेलयात्री के चार वर्षीय बच्चे की अचानक तबियत बिगड़ गई। डिप्टी एसएस की सूचना पर बच्चे को उपचार देने के लिए चिकित्सक के स्थान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भेज दिया। 
विज्ञापन


विज्ञापन


मामला शनिवार रात्रि 12 बजे करीब का है। ट्रेन नंबर 14164 संगम एक्सप्रेस के कोच संख्या बी-6 सीट नंबर 71 पर मेरठ सिटी से कानपुर की यात्रा कर रहे अमन वर्मा के चार वर्षीय पुत्र की अलीगढ़ रेलवे स्टेशन निकलते ही तबियत बिगड़ गई। मासूम को ट्रेन में तेज बुखार और उल्टी होने लगी। पीड़ित पिता ने बच्चे की तबियत बिगड़ते ही ट्रेन मौजूद टीटीई को सूचना दी। स्टेशन पर तैनात डिप्टी एसएस ने बच्चे के उपचार के लिए रेलवे अस्पताल मेमू बनाकर भेजा। अस्पताल में सूचना मिलने पर ड्यूटी पर तैनात डीएमओ डॉ. राकेश ने अपने स्थान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उपचार के लिए भेज दिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ट्रेन के टूंडला स्टेशन पर पहुंचने पर चिकित्सक के बजाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने उपचार दिया। जब यात्री अमन वर्मा ने चिकित्सक के बारे में पूछा तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने दवा भेजने की बात कही। रेलवे चिकित्सकों की इस लापरवाही से बड़ा सवाल उठ रहा है। 

डॉक्टर किसी अन्य मामले में व्यस्त होंगे, चिकित्सकों से बात करके ही बच्चे को उपचार के लिए कर्मचारी भेजा होगा। यह एक गैर आपातकालीन मामला रहा होगा। -डॉ. अविनाश सिंह, एसीएमएस, रेलवे अस्पताल, चिकित्सक


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed