Firozabad News: महिलाओं की शिकायत के बाद हटाए गए सहायक विकास अधिकारी

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शिकोहाबाद ब्लॉक में तैनात सहायक विकास अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पर स्वयं सहायता समूह की महिला संगनियों ने अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए थे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठा. जयवीर सिंह समेत जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा से भी महिलाओं ने शिकायत की थी। इसके चलते जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। तीन सदस्यीय जांच कमेटी में एसडीएम न्यायिक सिरसागंज शालिनी सिंह, नायब तहसीलदार शिकोहाबाद मोहम्मद आजिम एवं बीडीओ शिकोहाबाद प्रभात रंजन को नामित किया था। जिन्होंने सभी महिलाओं के बयान दर्ज करने के बाद जांच रिपोर्ट डीएम कार्यालय में भेजी थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी ने आरोपी सहायक विकास अधिकारी को शिकोहाबाद से हटाकर अरांव भेज दिया। उनके स्थान पर गाजियाबाद से आए सहायक विकास अधिकारी हरवंश सिंह को कमान सौंपी गई है। खंड विकास अधिकारी शिकोहाबाद प्रभात रंजन सिंह ने बताया कि तत्कालीन एडीओ को हटाकर उनके स्थान पर हरवंश सिंह को एडीओ बनाया गया है।

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शिकोहाबाद। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से अभद्रता के मामले में सहायक विकास अधिकारी पर कार्रवाई की गाज गिरी है। डीएम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सहायक विकास अधिकारी को शिकोहाबाद ब्लॉक से हटा दिया है। उनके स्थान पर गाजियाबाद से आए हरवंश सिंह को एडीओ पद की कमान सौंपी है।