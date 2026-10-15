Fatehpur News: भाजपा मत्स्य प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक समेत दो गांजा तस्करी में गिरफ्तार
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:05 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:05 AM IST
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फतेहपुर। गाजीपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान भाजपा मत्स्य प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.550 किलो गांजा बरामद हुआ है। करीब 11 माह पहले भी किशनपुर पुलिस ने भाजपा नेता को गांजा तस्करी के मामले में वांछित किया था, लेकिन बाद में विवेचना के दौरान उनका नाम हटा दिया गया था।
गाजीपुर पुलिस ने बुधवार शाम खखरेरू थाना क्षेत्र के तहसीली मोहल्ला निवासी सनी कुमार रैदास उर्फ साइको और असोथर कस्बा निवासी भाजपा नेता व मत्स्य प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक शिवबरन निषाद उर्फ त्यागी को गिरफ्तार किया।
दोनों के पास से 2.550 किलो गांजा बरामद हुआ। थाने में दोनों के खिलाफ पहले से एक प्राथमिकी दर्ज है। बताया जा रहा है कि शिवबरन निषाद सरकी गांव में भांग की दुकान संचालित करता है। आरोप है कि वह अपने सहयोगी सनी से गांजा बिकवाता है।
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करीब 11 माह पहले किशनपुर पुलिस ने रितिक सैनी को गिरफ्तार किया था। रितिक ने बरामद गांजा शिवबरन निषाद और असोथर के एक अन्य भाजपा नेता का होने की बात कबूल की थी। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।
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गाजीपुर पुलिस ने बुधवार शाम खखरेरू थाना क्षेत्र के तहसीली मोहल्ला निवासी सनी कुमार रैदास उर्फ साइको और असोथर कस्बा निवासी भाजपा नेता व मत्स्य प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक शिवबरन निषाद उर्फ त्यागी को गिरफ्तार किया।
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दोनों के पास से 2.550 किलो गांजा बरामद हुआ। थाने में दोनों के खिलाफ पहले से एक प्राथमिकी दर्ज है। बताया जा रहा है कि शिवबरन निषाद सरकी गांव में भांग की दुकान संचालित करता है। आरोप है कि वह अपने सहयोगी सनी से गांजा बिकवाता है।
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करीब 11 माह पहले किशनपुर पुलिस ने रितिक सैनी को गिरफ्तार किया था। रितिक ने बरामद गांजा शिवबरन निषाद और असोथर के एक अन्य भाजपा नेता का होने की बात कबूल की थी। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।