Fatehpur News: भाजपा मत्स्य प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक समेत दो गांजा तस्करी में गिरफ्तार

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गाजीपुर पुलिस ने बुधवार शाम खखरेरू थाना क्षेत्र के तहसीली मोहल्ला निवासी सनी कुमार रैदास उर्फ साइको और असोथर कस्बा निवासी भाजपा नेता व मत्स्य प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक शिवबरन निषाद उर्फ त्यागी को गिरफ्तार किया।दोनों के पास से 2.550 किलो गांजा बरामद हुआ। थाने में दोनों के खिलाफ पहले से एक प्राथमिकी दर्ज है। बताया जा रहा है कि शिवबरन निषाद सरकी गांव में भांग की दुकान संचालित करता है। आरोप है कि वह अपने सहयोगी सनी से गांजा बिकवाता है।करीब 11 माह पहले किशनपुर पुलिस ने रितिक सैनी को गिरफ्तार किया था। रितिक ने बरामद गांजा शिवबरन निषाद और असोथर के एक अन्य भाजपा नेता का होने की बात कबूल की थी। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।