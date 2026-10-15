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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Head Constable bid a final farewell; senior officers remained absent.

Fatehpur News: हेड कांस्टेबल को दी अंतिम विदाई, वरिष्ठ अधिकारी रहे नदारद

Thu, 15 Oct 2026 01:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:31 AM IST
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Head Constable bid a final farewell; senior officers remained absent.
फोटो-39- प्रधान आरक्षी अभिषेक त्रिपाठी के पा​र्थिव शरीर को सलामी देते पुलिस कर्मी। संवाद
असोथर। कन्नौज में पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के एस्कॉर्ट वाहन के सड़क हादसे में जान गंवाने वाले असोथर निवासी हेड कांस्टेबल अभिषेक त्रिपाठी का बुधवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
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करीब 10:30 बजे उनके छोटे भाई आशीष त्रिपाठी ने पूर्वजों के समाधि स्थल पर मुखाग्नि दी। इस दौरान परिवार, रिश्तेदार और कस्बे के लोग गमगीन थे। पुलिस मंगलवार देर रात उनका शव कन्नौज से असोथर लाई थी।
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असोथर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव मिश्रा और जरौली चौकी प्रभारी राकेश शर्मा मौजूद रहे। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने पुलिस विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी के न पहुंचने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि ड्यूटी पर जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देने वरिष्ठ अधिकारी को आना चाहिए था।

फोटो-39- प्रधान आरक्षी अभिषेक त्रिपाठी के पार्थिव शरीर को सलामी देते पुलिस कर्मी। संवाद

फोटो-39- प्रधान आरक्षी अभिषेक त्रिपाठी के पार्थिव शरीर को सलामी देते पुलिस कर्मी। संवाद

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