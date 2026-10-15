Fatehpur News: हेड कांस्टेबल को दी अंतिम विदाई, वरिष्ठ अधिकारी रहे नदारद

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करीब 10:30 बजे उनके छोटे भाई आशीष त्रिपाठी ने पूर्वजों के समाधि स्थल पर मुखाग्नि दी। इस दौरान परिवार, रिश्तेदार और कस्बे के लोग गमगीन थे। पुलिस मंगलवार देर रात उनका शव कन्नौज से असोथर लाई थी।असोथर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव मिश्रा और जरौली चौकी प्रभारी राकेश शर्मा मौजूद रहे। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने पुलिस विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी के न पहुंचने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि ड्यूटी पर जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देने वरिष्ठ अधिकारी को आना चाहिए था।