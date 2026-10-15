Fatehpur News: हेड कांस्टेबल को दी अंतिम विदाई, वरिष्ठ अधिकारी रहे नदारद
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:31 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:31 AM IST
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असोथर। कन्नौज में पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के एस्कॉर्ट वाहन के सड़क हादसे में जान गंवाने वाले असोथर निवासी हेड कांस्टेबल अभिषेक त्रिपाठी का बुधवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
करीब 10:30 बजे उनके छोटे भाई आशीष त्रिपाठी ने पूर्वजों के समाधि स्थल पर मुखाग्नि दी। इस दौरान परिवार, रिश्तेदार और कस्बे के लोग गमगीन थे। पुलिस मंगलवार देर रात उनका शव कन्नौज से असोथर लाई थी।
असोथर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव मिश्रा और जरौली चौकी प्रभारी राकेश शर्मा मौजूद रहे। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने पुलिस विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी के न पहुंचने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि ड्यूटी पर जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देने वरिष्ठ अधिकारी को आना चाहिए था।
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करीब 10:30 बजे उनके छोटे भाई आशीष त्रिपाठी ने पूर्वजों के समाधि स्थल पर मुखाग्नि दी। इस दौरान परिवार, रिश्तेदार और कस्बे के लोग गमगीन थे। पुलिस मंगलवार देर रात उनका शव कन्नौज से असोथर लाई थी।
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असोथर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव मिश्रा और जरौली चौकी प्रभारी राकेश शर्मा मौजूद रहे। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने पुलिस विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी के न पहुंचने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि ड्यूटी पर जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देने वरिष्ठ अधिकारी को आना चाहिए था।
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