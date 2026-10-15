Fatehpur News: लक्ष्मण-परशुराम संवाद ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:32 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:32 AM IST
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जहानाबाद। कस्बे के रामलीला मैदान में मंगलवार रात श्री पंचायती रामलीला कमेटी ने धनुष यज्ञ लीला का मंचन किया। कलाकारों ने जनक विलाप, रावण-बाणासुर संवाद और लक्ष्मण-परशुराम के तीखे संवादों का प्रभावशाली मंचन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
सीता स्वयंवर में कोई राजा शिवधनुष नहीं तोड़ सका, जिससे राजा जनक भावुक हो गए। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान श्रीराम ने शिवधनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई तभी धनुष टूट गया। इससे परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।
शिवधनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम क्रोधित होकर सभा में पहुंचे। इसके बाद लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण जवाब और परशुराम के क्रोध को कलाकारों ने सजीव अभिनय से प्रस्तुत किया। दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।
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सीता स्वयंवर में कोई राजा शिवधनुष नहीं तोड़ सका, जिससे राजा जनक भावुक हो गए। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान श्रीराम ने शिवधनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई तभी धनुष टूट गया। इससे परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।
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शिवधनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम क्रोधित होकर सभा में पहुंचे। इसके बाद लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण जवाब और परशुराम के क्रोध को कलाकारों ने सजीव अभिनय से प्रस्तुत किया। दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।
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