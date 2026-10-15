Fatehpur News: रातभर चला जवाबी-कीर्तन का मुकाबला, भजनों पर झूमे श्रद्धालु

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जिला विकास अधिकारी साधना दीक्षित ने मां दुर्गा के दरबार में पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गायिका ज्योति कमल ने मां की वंदना में कई भजन प्रस्तुत किए। जवाब में गायक शंभू हलचल ने मां की महिमा का गुणगान किया। दोनों कलाकारों के बीच भजनों की सवाल-जवाब शैली ने श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा।श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत का खूब आनंद लिया। आयोजकों शुभा मिश्रा और आरती त्रिवेदी ने साधना दीक्षित को प्रतीक चिह्न भेंटकर सम्मानित किया। संस्था के महामंत्री उमेश त्रिवेदी, बीडी सिंह, अरुण मिश्रा और मुकेश ओमर ने कलाकारों को अंगवस्त्र दिए। इस मौके पर सुरेंद्र तिवारी, रजत प्रताप, अखिलेश ओमर, आर्यकुमार मौजूद रहे।