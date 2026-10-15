Fatehpur News: कुबरी माता मंदिर के पास सड़क खोदने पर आक्रोश

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ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर के पास की पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी। जलनिकासी के लिए सड़क खोदी गई है। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पवन साहू ने आरोप लगाया कि सड़क खोदकर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। विज्ञापन

लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता अरविंद ने बताया कि विभाग की ओर से मौके पर कोई काम नहीं कराया जा रहा है। प्रधान राशिद राईन ने कहा कि पुलिया कई वर्षों से टूटी थी और विभाग ने मरम्मत नहीं कराई, इसलिए उन्होंने खुद काम कराया है। उन्होंने इसे राजनीति बताया। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर के पास की पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी। जलनिकासी के लिए सड़क खोदी गई है। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पवन साहू ने आरोप लगाया कि सड़क खोदकर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है।लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता अरविंद ने बताया कि विभाग की ओर से मौके पर कोई काम नहीं कराया जा रहा है। प्रधान राशिद राईन ने कहा कि पुलिया कई वर्षों से टूटी थी और विभाग ने मरम्मत नहीं कराई, इसलिए उन्होंने खुद काम कराया है। उन्होंने इसे राजनीति बताया।

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हसवा। कस्बे के बस स्टॉप स्थित कुबरी माता मंदिर के पास सड़क खोदकर गड्ढा बनाने से विवाद खड़ा हो गया है। नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने से रास्ता बाधित होने पर लोगों को परेशानी हो रही है। भाजपा नेताओं ने जिलाधिकारी से मामले की जांच और समस्या के समाधान की मांग की है।