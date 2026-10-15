फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Enactment of the slaying of Tadaka in Ramlila.

Fatehpur News: रामलीला में ताड़का वध का मंचन

Thu, 15 Oct 2026 01:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Enactment of the slaying of Tadaka in Ramlila.
कस्बे। सब्जी मंडी में मां दुर्गा पूजन के साथ रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार रात ताड़का वध प्रसंग का मंचन हुआ। ताड़का के भयानक रूप और दमदार अभिनय ने दर्शकों को आकर्षित किया। रामलीला के मंचन में दिखाया गया कि गुरु विश्वामित्र के साथ श्रीराम और लक्ष्मण वन पहुंचे। वहां राक्षसी ताड़का के आतंक से ऋषि-मुनि पीड़ित थे। धर्म की रक्षा के लिए श्रीराम ने ताड़का का सामना किया। श्रीराम और ताड़का के बीच युद्ध का दृश्य जीवंत रूप से प्रस्तुत हुआ। दर्शकों ने उत्सुकता से यह मंचन देखा। अंत में श्रीराम ने ताड़का का वध कर दिया, जिससे प्रसंग समाप्त हुआ। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिनमें सरजू कुशवाहा, रवि कुशवाहा और रितेश तिवारी प्रमुख थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed