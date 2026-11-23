Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:36 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:36 AM IST
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प्रभात फेरी
शहर स्थित गुरुद्वारा से गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश उत्सव पर प्रभातफेरी सुबह नौ बजे से।
धर्म-कर्म
आदि गुरु शंकराचार्य आश्रम दुर्गानगर शिवराजपुर में सतचंडी महायज्ञ सुबह नौ बजे से।
अमौली के बुढ़वा गांव धर्म संस्कार महोत्सव में श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन सुबह नौ बजे से।
सरस्वती विद्या मंदिर में कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।
अमौली के हरिजनपुर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व भंडारा दोपहर 12 बजे से।
विजयीपुर में रामलीला मंचन में बालि वध, विभीषण शरणागत का मंचन रात नौ बजे से।
विज्ञापन
शहर स्थित गुरुद्वारा से गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश उत्सव पर प्रभातफेरी सुबह नौ बजे से।
धर्म-कर्म
आदि गुरु शंकराचार्य आश्रम दुर्गानगर शिवराजपुर में सतचंडी महायज्ञ सुबह नौ बजे से।
अमौली के बुढ़वा गांव धर्म संस्कार महोत्सव में श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन सुबह नौ बजे से।
सरस्वती विद्या मंदिर में कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।
अमौली के हरिजनपुर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व भंडारा दोपहर 12 बजे से।
विजयीपुर में रामलीला मंचन में बालि वध, विभीषण शरणागत का मंचन रात नौ बजे से।