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अरुण सिंह इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते थे। वह अपने साथी के साथ कार से प्रयागराज से घर लौट रहे थे। कल्यानपुर थाना क्षेत्र पहुंचने से पहले दूसरी दिशा में स्थित पंप पर सीएनजी भरवाने के लिए वे बड़ौरी अंडरपास से पहुंचे। सीएनजी भरवाने के बाद करीब 500 मीटर की दूरी तय कर मुरादीपुर अंडरपास पहुंचने के बजाय उन्होंने उल्टी दिशा में प्रयागराज की ओर कार दौड़ा दी।पुलिस के मुताबिक कार की रफ्तार तेज थी। तभी कानपुर की ओर जा रहा बकरी लदा ट्रक सामने आ गया। तेज रफ्तार के चलते कार सवार वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सके और ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। हादसे में अरुण सिंह की मौत हो गई और अंबर चौरसिया घायल हो गए। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।बाइकों की भिड़ंत में दो युवक घायलफतेहपुर। बकेवर थाना क्षेत्र में निचली रामगंगा नहर पुल के पास शनिवार को बाइकों की भिड़ंत में दो युवक घायल हो गए। मलवां थाना क्षेत्र के बकौली निवासी अजय कुमार और विकास सोनकर शनिवार देर शाम बाइक से कानपुर गांव जा रहे थे। नहर पुल के पास सामने से बाइकों की भिड़ंत में दोनों घायल हो गए। दूसरी बाइक के सवार मौके से भाग निकले। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है।