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फतेहपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों में आरक्षण की स्थिति यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है। 22 नवंबर की उपलब्ध स्थिति के अनुसार नंदनकानन एक्सप्रेस के स्लीपर में 57 और थर्ड एसी में 19 वेटिंग है।जम्मू मेल के स्लीपर में 76 और थर्ड एसी में 22 वेटिंग चल रही है। वहीं, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, संबलेश्वरी-जम्मू तवी एक्सप्रेस और नेताजी एक्सप्रेस में स्लीपर व थर्ड एसी में आरक्षण मिलना मुश्किल हो गया है।परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक साथ सीटें मिलना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। पहले से टिकट बुक नहीं कराने वाले लोगों को तत्काल कोटे में आरक्षण के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही तत्काल की सीटें भर जाने से कई यात्रियों को निराश होना पड़ रहा है।सहालग में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रियों ने रेलवे से प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त कोच लगाने और विशेष ट्रेनों का संचालन कराने की मांग की है। इससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।ट्रेनों में आरक्षण की स्थितिट्रेन स्लीपर थर्ड एसीनंदनकानन एक्सप्रेस 57 वेटिंग 19 वेटिंगजम्मू मेल 76 वेटिंग 22 वेटिंगसिक्किम महानंदा एक्सप्रेस नो रूम नो रूमजम्मू तवी नो रूम नो रूमनेताजी एक्सप्रेस नो रूम नो रूमयात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों की मांग पर नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कोच लगाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा।- अमित कुमार सिंह, पीआरओ।