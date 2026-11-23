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दो दिनों में कुल 44,682 लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरा। इनमें शनिवार को 21,956 और रविवार को 22,726 आवेदन आए। इस तरह शनिवार की तुलना में रविवार को 770 अधिक आवेदन हुए।प्रशासन ने सभी बूथों पर बीएलओ की तैनाती कर मतदाताओं को नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और नाम हटवाने की प्रक्रिया की जानकारी दी। विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक-युवतियों को मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया गया। इसके लिए बूथों पर पहुंचे लोगों ने फार्म-6 भरकर जमा किए।एसआईआर के बाद जिले की मतदाता सूची में 17,35,900 मतदाता दर्ज थे। पुनरीक्षण के दौरान अब तक 42,964 नए मतदाताओं के नाम और जोड़े जा चुके हैं। इससे कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 17,78,864 हो गई है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में जिले में अब भी करीब 1.57 लाख मतदाता कम हैं। पिछले चुनाव में जिले में कुल 19,35,891 मतदाता थे।विशेष अभियान दिवस पर डीएम निधि गुप्ता वत्स ने जीआईसी के बूथ संख्या 37 से 42 और नागा निरंकारी बालिका इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 65 से 68 का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटने न पाए।16 दिसंबर तक मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं नाममतदाता सूची में नए नाम शामिल करने, अपमार्जन और त्रुटियों को दुरुस्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी 2318 बूथों पर 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान आयोजित होगा। इसके अलावा अन्य दिनों में भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा फार्म-6 भरकर अपने बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं।एडीएम विनय पांडेय ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत 28 और 29 नवंबर को भी बूथों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से सूची में अपना नाम अवश्य जांचने की अपील की। मतदाता घर बैठे भी मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं।