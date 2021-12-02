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Fatehpur News: सिटी में आज

Sun, 08 Nov 2026 12:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:56 AM IST
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Today In City
कवि सम्मेलन
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शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।


प्रतियोगिता

शहर के सीपीएस में रंगोली प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से।


धर्म-कर्म

धाता नगर पंचायत के सिराथू रोड स्थित गेस्ट हाउस में सातवें दिन श्री शिव महापुराण कथा शाम चार बजे से।

खागा के अयोध्या मंदिर में आयोजित रामलीला में सरयू स्नान व लीला विसर्जन का आयोजन शाम सात बजे से।
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