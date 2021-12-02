Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:05 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
रोजगार मेला
सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेला सुबह 10 बजे से।
रक्तदान शिविर
शहर के नउवाबाग स्थित मानस रक्तदान केंद्र में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
चौपाल
अमौली क्षेत्र के गौरीऔरा व पुरखेड़ा में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 10 बजे से।
पंचायत
किसानों की समस्याओं को लेकर बहुआ में भाकियू की पंचायत दोपहर दो बजे से।
धर्म-कर्म
जाफरगंज स्थित सब्जी मंडी में बांके बिहारी मंदिर में भजन कीर्तन शाम पांच बजे से।
चौडगरा के शक्तिपीठ मंदिर में मेला और भंडारा सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन
सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेला सुबह 10 बजे से।
रक्तदान शिविर
शहर के नउवाबाग स्थित मानस रक्तदान केंद्र में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
चौपाल
अमौली क्षेत्र के गौरीऔरा व पुरखेड़ा में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 10 बजे से।
पंचायत
किसानों की समस्याओं को लेकर बहुआ में भाकियू की पंचायत दोपहर दो बजे से।
धर्म-कर्म
जाफरगंज स्थित सब्जी मंडी में बांके बिहारी मंदिर में भजन कीर्तन शाम पांच बजे से।
चौडगरा के शक्तिपीठ मंदिर में मेला और भंडारा सुबह 10 बजे से।