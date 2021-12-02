Fatehpur News: सिटी में आज

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सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेला सुबह 10 बजे से।



रक्तदान शिविर

शहर के नउवाबाग स्थित मानस रक्तदान केंद्र में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।





चौपाल

अमौली क्षेत्र के गौरीऔरा व पुरखेड़ा में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 10 बजे से।



पंचायत

किसानों की समस्याओं को लेकर बहुआ में भाकियू की पंचायत दोपहर दो बजे से।



धर्म-कर्म

जाफरगंज स्थित सब्जी मंडी में बांके बिहारी मंदिर में भजन कीर्तन शाम पांच बजे से।

चौडगरा के शक्तिपीठ मंदिर में मेला और भंडारा सुबह 10 बजे से।



रोजगार मेला