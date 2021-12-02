Fatehpur News: औद्यानिक खेती से अधिक लाभ के लिए किसानों को किया प्रेरित

विज्ञापन

सीडीओ पवन कुमार मीना ने उद्यानिक फसलों की क्लस्टर में खेती, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती और संरक्षित खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य बताया। उन्होंने किसानों को पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए भी प्रेरित किया।सीडीओ ने कहा कि उद्यानिक खेती से पारंपरिक खेती की अपेक्षा अधिक लाभ मिल सकता है। जिला उद्यान अधिकारी रमेश पाठक ने विभागीय योजनाओं और आलू पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी दी। किसान संतलाल गौर्या ने स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च और मशरूम की खेती के अनुभव साझा किए। किसान राहुल दुबे ने मिनी स्प्रिंकलर से आलू की अधिक पैदावार की जानकारी दी।