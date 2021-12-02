Fatehpur News: नाले की सफाई न होने से 12 गांवों में जलभराव, फसलें बर्बाद
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:02 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:02 AM IST
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हसवा। क्षेत्र में नाले की सफाई न होने से जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। करीब 12 गांवों में हजारों बीघे फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो गईं। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए पूर्व सदर विधायक विक्रम सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है।
उन्होंने जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। एकारी, अतरहा, मदारीयापुर, मोहनपुर, बिलंदा, चक मुगल, चक बरारी, रमवां कैशापुर, शहजादपुर, मदारीपुर कला और टीसी जैसे गांव जलभराव से प्रभावित हैं।
विक्रम सिंह ने बताया कि शहर और कई गांवों की जलनिकासी का मुख्य नाला जाम है। सिंचाई विभाग ने एकारी और टीसी के बीच नाले में पानी रोकने के लिए बांध बनाया है, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है।
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नाले की सफाई न होने के कारण पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पूर्व विधायक ने नाले की गहराई तक सफाई, प्रभावित किसानों को मुआवजा और स्थायी जलनिकासी की मांग की है।
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उन्होंने जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। एकारी, अतरहा, मदारीयापुर, मोहनपुर, बिलंदा, चक मुगल, चक बरारी, रमवां कैशापुर, शहजादपुर, मदारीपुर कला और टीसी जैसे गांव जलभराव से प्रभावित हैं।
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विक्रम सिंह ने बताया कि शहर और कई गांवों की जलनिकासी का मुख्य नाला जाम है। सिंचाई विभाग ने एकारी और टीसी के बीच नाले में पानी रोकने के लिए बांध बनाया है, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है।
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नाले की सफाई न होने के कारण पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पूर्व विधायक ने नाले की गहराई तक सफाई, प्रभावित किसानों को मुआवजा और स्थायी जलनिकासी की मांग की है।