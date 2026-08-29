Fatehpur News: सिटी में आज

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शहर के स्टेडियम में फिट इंडिया शपथ के साथ 50 मीटर दौड़ प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।



बैठक

नहर काॅलोनी में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाकियू की बैठक दोपहर दो बजे से।



दवा वितरण

शहर के कांशीराम काॅलोनी में चिकन फॉक्स की दवा वितरण दोपहर दो बजे से।



धर्म-कर्म

बिंदकी कस्बा स्थित हनुमान मंदिर में सुंदर कांड व प्रसाद वितरण शाम चार बजे से।



खेल प्रतियोगिता