Fatehpur News: किसान को सांप ने डसा तो बोरी में बंद कर अस्पताल पहुंचा परिवार
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:46 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:46 AM IST
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खागा। कोतवाली क्षेत्र के टेसाही खुर्द गांव में सोमवार शाम कमरे में सामान निकालने गए किसान को बक्से के नीचे छिपे सांप ने पैर में डस लिया। सांप की पहचान कराने के लिए परिजन उसे बोरी में बंद कर पीड़ित के साथ अस्पताल पहुंच गए। बोरी में सांप को देखकर अस्पताल में मौजूद लोग घबराकर दूर हट गए।
टेसाही खुर्द निवासी पप्पू पाल किसान हैं। वह सोमवार शाम कमरे में सामान निकालने गए थे। इसी दौरान बक्से के नीचे छिपे सांप ने उनके पैर में डस लिया। किसान की चीख सुनकर परिजन और पड़ोसी सुनील यादव, सतेंद्र व कमलेश कुमार मौके पर पहुंच गए। टॉर्च की रोशनी में सांप दिखाई देने पर लोगों ने उसे पकड़कर बोरी में बंद कर दिया।
इसके बाद परिजन सांप को साथ लेकर सीएचसी पहुंचे ताकि चिकित्सक उसकी पहचान कर सकें और उसी के अनुसार उपचार किया जा सके। अस्पताल में बोरी के अंदर सांप को देखकर लोगों में अफरा-तफरी फैल गई। डॉ. सुभाषधर द्विवेदी ने किसान को भर्ती कर उपचार शुरू किया। बाद में सांप को जंगल में छुड़वा दिया गया है।
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टेसाही खुर्द निवासी पप्पू पाल किसान हैं। वह सोमवार शाम कमरे में सामान निकालने गए थे। इसी दौरान बक्से के नीचे छिपे सांप ने उनके पैर में डस लिया। किसान की चीख सुनकर परिजन और पड़ोसी सुनील यादव, सतेंद्र व कमलेश कुमार मौके पर पहुंच गए। टॉर्च की रोशनी में सांप दिखाई देने पर लोगों ने उसे पकड़कर बोरी में बंद कर दिया।
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इसके बाद परिजन सांप को साथ लेकर सीएचसी पहुंचे ताकि चिकित्सक उसकी पहचान कर सकें और उसी के अनुसार उपचार किया जा सके। अस्पताल में बोरी के अंदर सांप को देखकर लोगों में अफरा-तफरी फैल गई। डॉ. सुभाषधर द्विवेदी ने किसान को भर्ती कर उपचार शुरू किया। बाद में सांप को जंगल में छुड़वा दिया गया है।
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