Fatehpur News: परसदेपुर-रूसी संपर्क मार्ग को मिली मंजूरी, आवागमन होगा सुगम
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:44 AM IST
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फतेहपुर। परसदेपुर से रूसी गांव को जोड़ने वाले एक किलोमीटर संपर्क मार्ग का निर्माण 81.75 लाख रुपये के कराया जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है।
लंबे समय से ग्रामीण इस संपर्क मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे थे। बरसात के दिनों में रास्ता खराब होने से ग्रामीणों को विशेष परेशानी उठानी पड़ती थी। ग्रामीणों का कहना है कि संपर्क मार्ग बनने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
पीडब्ल्यूडी खंड-2 के अधिशासी अभियंता दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि परसदेपुर से रूसी को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा। इसके लिए शासन से मंजूरी मिल गई है।
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लंबे समय से ग्रामीण इस संपर्क मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे थे। बरसात के दिनों में रास्ता खराब होने से ग्रामीणों को विशेष परेशानी उठानी पड़ती थी। ग्रामीणों का कहना है कि संपर्क मार्ग बनने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
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पीडब्ल्यूडी खंड-2 के अधिशासी अभियंता दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि परसदेपुर से रूसी को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा। इसके लिए शासन से मंजूरी मिल गई है।
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