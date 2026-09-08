Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:48 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:48 AM IST
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मेला
अमौली विकासखंड के दिघरुवा गांव में मेला व बिहारी जी की रथ यात्रा सुबह 10 बजे से।
धर्म-कर्म
अमौली के स्थित गायत्री मंदिर में लीला में नागलीला का मंचन शाम सात बजे से।
अमौली क्षेत्र के आजमपुर गड़वा गांव में लीला में मयूर नृत्य रास का आयोजन शाम आठ बजे।
धाता कस्बे के शुक्लाना मोहल्ले में रात्रि जागरण शाम सात बजे से।
बिंदकी कस्बा स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड व प्रसाद वितरण शाम पांच बजे से।
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अमौली विकासखंड के दिघरुवा गांव में मेला व बिहारी जी की रथ यात्रा सुबह 10 बजे से।
धर्म-कर्म
अमौली के स्थित गायत्री मंदिर में लीला में नागलीला का मंचन शाम सात बजे से।
अमौली क्षेत्र के आजमपुर गड़वा गांव में लीला में मयूर नृत्य रास का आयोजन शाम आठ बजे।
धाता कस्बे के शुक्लाना मोहल्ले में रात्रि जागरण शाम सात बजे से।
बिंदकी कस्बा स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड व प्रसाद वितरण शाम पांच बजे से।