Fatehpur News: तालाब में नहाते समय गहरे पानी में डूबने से किशोर की मौत

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पुलिस ने यमुना पार औगासी से गोताखोरों को बुलाया। करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने किशोर को तालाब से बाहर निकाला। गाजीपुर सीएचसी में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।अब्दुलगनीपुर गांव निवासी रामनरेश का पुत्र रत्नेश कुमार कुरील (17) रविवार दोपहर करीब 11 बजे अपने साथी लवकुश के साथ तालाब में नहाने गया था। नहाते समय रत्नेश गहराई में चला गया और डूबने लगा। साथी ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को जानकारी दी। ग्रामीणों ने तालाब में उतरकर तलाश की, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण आगे नहीं जा सके।सूचना पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों को बुलाया गया। करीब डेढ़ बजे गोताखोरों ने रत्नेश का शव तालाब से बाहर निकाला। गाजीपुर सीएचसी में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रत्नेश की मौत की खबर मिलते ही मां देवकली और बहन अनु का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया। रत्नेश परिवार का इकलौता बेटा था। वह बहुआ इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का छात्र था और पढ़ाई में अच्छा था। हादसे से गांव में शोक की लहर है।