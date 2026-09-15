Fatehpur News: सिटी में आज

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शहर के बाकरगंज स्थित गणेश पंडाल में प्रसाद वितरण सुबह 10 बजे से।

औंग के बम्ब अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में रामकथा दोपहर दो बजे से।

बिंदकी के तेंदुली गांव में राम कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।

शहर के चौक बाजार स्थित गणपति पंडाल में भजन-कीर्तन शाम पांच बजे से।

विजयीपुर कस्बे के गांधी चबूतरे में जागरण का आयोजन शाम छह बजे से।



धर्म-कर्म