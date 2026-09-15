Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:53 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:53 AM IST
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धर्म-कर्म
शहर के बाकरगंज स्थित गणेश पंडाल में प्रसाद वितरण सुबह 10 बजे से।
औंग के बम्ब अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में रामकथा दोपहर दो बजे से।
बिंदकी के तेंदुली गांव में राम कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
शहर के चौक बाजार स्थित गणपति पंडाल में भजन-कीर्तन शाम पांच बजे से।
विजयीपुर कस्बे के गांधी चबूतरे में जागरण का आयोजन शाम छह बजे से।
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शहर के बाकरगंज स्थित गणेश पंडाल में प्रसाद वितरण सुबह 10 बजे से।
औंग के बम्ब अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में रामकथा दोपहर दो बजे से।
बिंदकी के तेंदुली गांव में राम कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
शहर के चौक बाजार स्थित गणपति पंडाल में भजन-कीर्तन शाम पांच बजे से।
विजयीपुर कस्बे के गांधी चबूतरे में जागरण का आयोजन शाम छह बजे से।