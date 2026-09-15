फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Road worth 89.6 crore caves in within five months; makeshift warning sign created using a bush.

Fatehpur News: पांच महीने में धंसी 89.6 करोड़ की सड़क, झाड़ी लगा बनाया संकेतक

Tue, 15 Sep 2026 12:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Road worth 89.6 crore caves in within five months; makeshift warning sign created using a bush.
फोटो-07-गाजीपुर विजयीपुर मार्ग कंधिया के पास धंसी। संवाद
असोथर। कंधिया गांव के सामने रविवार को गाजीपुर-विजयीपुर मार्ग धंस गया। करीब पांच महीने पहले 89.6 करोड़ से बनकर तैयार हुई सड़क के धंसने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। धंसे हिस्से के पास विभाग की ओर से अब तक कोई संकेतक नहीं लगाया गया है। ऐसे में राहगीरों ने झाड़ी लगाकर अस्थायी संकेतक बना दिया है।
विज्ञापन

करीब 35 किलोमीटर लंबे गाजीपुर-विजयीपुर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर 89.6 करोड़ खर्च हुए हैं। सड़क का निर्माण 31 मार्च को पूरा हुआ था। निर्माण पूरा होने के महज पांच महीने के भीतर सड़क धंसने पर ग्रामीणों ने इस्तेमाल की गई सामग्री, मिट्टी की भराई और सड़क की मजबूती की तकनीकी जांच कराने की मांग की है।
विज्ञापन

ग्रामीणों का कहना है कि धंसे हिस्से की जल्द मरम्मत नहीं कराई गई तो बारिश के दौरान सड़क और धंस सकती है। इससे राहगीरों के साथ हादसा होने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने संबंधित विभाग से तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन एके शील ने बताया कि गाजीपुर-विजयीपुर मार्ग धंसने की जानकारी नहीं है। मामले की जांच कराई जाएगी। संबंधित ठेकेदार को सड़क की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए जाएंगे।

फोटो-07-गाजीपुर विजयीपुर मार्ग कंधिया के पास धंसी। संवाद

फोटो-07-गाजीपुर विजयीपुर मार्ग कंधिया के पास धंसी। संवाद

फोटो-07-गाजीपुर विजयीपुर मार्ग कंधिया के पास धंसी। संवाद

फोटो-07-गाजीपुर विजयीपुर मार्ग कंधिया के पास धंसी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed