Fatehpur News: 20 पीएम श्री विद्यालयों में पढ़ाई संग गूंजेंगे देशभक्ति के सुर

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पीएम श्री योजना के तहत चयनित उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बैंड गतिविधियों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को संगीत एवं प्रदर्शन कला से जोड़ने के साथ उनमें अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व के गुण विकसित करना है। बैंड के माध्यम से छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न विद्यालयी गतिविधियों में प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर मिलेगा।विद्यालयों में तैयार किए जाने वाले बैंड का इस्तेमाल प्रार्थना सभा, राष्ट्रीय पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी, मार्च पास्ट और खेलकूद आयोजनों में किया जाएगा। प्रस्तुतियों में देशभक्ति गीतों के साथ लोक धुनों को भी शामिल किया जाएगा। प्रत्येक प्रस्तुति करीब 10 से 15 मिनट की होगी।विद्यालय स्तर पर इच्छुक छात्र-छात्राओं का चयन कर उन्हें बैंड संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अलग बैंड यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक गतिविधि का मकसद विद्यार्थियों में देशभक्ति और एकता की भावना मजबूत करने के साथ शिक्षा को अधिक समग्र और आनंददायी बनाना है।डीसी प्रशिक्षण अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बैंड सामग्री और यूनिफॉर्म की खरीद के लिए स्वीकृत धनराशि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में भेज दी गई है। एसएमसी के माध्यम से नियमानुसार खरीद होगी। प्रधानाध्यापक स्तर पर बैंड उपकरणों की उपलब्धता और गुणवत्ता का सत्यापन भी होगा।