Fatehpur News: बछड़े से टकराने के बाद ट्रक से भिड़ी स्लीपर बस, यात्री सुरक्षित

विज्ञापन

हादसे के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित रहे। अन्ना मवेशियों के हाईवे पर घूमने के कारण हादसा होने की बात सामने आई है।घटना के समय बस में करीब 18 से 20 यात्री सवार थे। बस दिल्ली से बिहार जा रही थी और खागा कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर पहुंची थी। इसी दौरान अचानक एक मवेशी बस के सामने आ गया। चालक ने बस को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मवेशी से टकराने के बाद बस हाईवे किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर से बस के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी यात्री को चोट नहीं आई।दुर्घटनाग्रस्त बस को छोड़कर सभी यात्री दूसरी बस से प्रयागराज की ओर रवाना हो गए। यातायात पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को हाईवे से किनारे खड़ा करा दिया, ताकि यातायात प्रभावित न हो। सीसीटीम प्रभारी केके यादव ने बताया कि हादसे में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। बस में 18 से 20 यात्री सवार थे और सभी दिल्ली से बिहार जा रहे थे। हादसा अन्ना मवेशी के हाईवे पर अचानक आने से हुआ है।