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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Shopkeeper swindled out of 7,700 under the pretext of an online payment.

Fatehpur News: ऑनलाइन भुगतान का झांसा देकर दुकानदार से 7700 ठगे

Thu, 17 Sep 2026 01:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:10 AM IST
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Shopkeeper swindled out of 7,700 under the pretext of an online payment.
फतेहपुर। धाता थाना क्षेत्र के जाजीपुर गांव में किराना दुकानदार से सामान खरीदकर ऑनलाइन भुगतान का झांसा देने का मामला सामने आया है। दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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जाजीपुर निवासी दुकानदार नंदलाल गुप्ता ने बताया कि 12 सितंबर को खखरेरू थाना क्षेत्र के गुरगौला निवासी विकास उनकी दुकान पर आया था। आरोप है कि युवक ने करीब 7700 रुपये का किराना सामान खरीदा।
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इसके बाद फोन-पे से भुगतान करने की बात कहकर दुकान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन किया। बाद में दुकानदार ने बैंक खाता चेक किया तो उसमें रुपये ट्रांसफर नहीं हुए थे। थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी ने बताया कि बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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