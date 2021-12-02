Fatehpur News: ऑनलाइन भुगतान का झांसा देकर दुकानदार से 7700 ठगे
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:10 AM IST
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फतेहपुर। धाता थाना क्षेत्र के जाजीपुर गांव में किराना दुकानदार से सामान खरीदकर ऑनलाइन भुगतान का झांसा देने का मामला सामने आया है। दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
जाजीपुर निवासी दुकानदार नंदलाल गुप्ता ने बताया कि 12 सितंबर को खखरेरू थाना क्षेत्र के गुरगौला निवासी विकास उनकी दुकान पर आया था। आरोप है कि युवक ने करीब 7700 रुपये का किराना सामान खरीदा।
इसके बाद फोन-पे से भुगतान करने की बात कहकर दुकान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन किया। बाद में दुकानदार ने बैंक खाता चेक किया तो उसमें रुपये ट्रांसफर नहीं हुए थे। थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी ने बताया कि बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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जाजीपुर निवासी दुकानदार नंदलाल गुप्ता ने बताया कि 12 सितंबर को खखरेरू थाना क्षेत्र के गुरगौला निवासी विकास उनकी दुकान पर आया था। आरोप है कि युवक ने करीब 7700 रुपये का किराना सामान खरीदा।
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इसके बाद फोन-पे से भुगतान करने की बात कहकर दुकान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन किया। बाद में दुकानदार ने बैंक खाता चेक किया तो उसमें रुपये ट्रांसफर नहीं हुए थे। थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी ने बताया कि बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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