Fatehpur News: ऑनलाइन भुगतान का झांसा देकर दुकानदार से 7700 ठगे

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जाजीपुर निवासी दुकानदार नंदलाल गुप्ता ने बताया कि 12 सितंबर को खखरेरू थाना क्षेत्र के गुरगौला निवासी विकास उनकी दुकान पर आया था। आरोप है कि युवक ने करीब 7700 रुपये का किराना सामान खरीदा।इसके बाद फोन-पे से भुगतान करने की बात कहकर दुकान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन किया। बाद में दुकानदार ने बैंक खाता चेक किया तो उसमें रुपये ट्रांसफर नहीं हुए थे। थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी ने बताया कि बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।