Fatehpur News: सरेंडर अर्जी से बढ़ी चौकसी, पूर्व छात्रसंघ महामंत्री व हिस्ट्रीशीटर की तलाश तेज

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दोनों आरोपियों ने सोमवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण की अर्जी दाखिल की। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने कचहरी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन दोनों हाथ नहीं लगे।पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के मोबाइल बंद होने से लोकेशन नहीं मिल पा रही है। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। सोमवार सुबह से कचहरी परिसर और आसपास पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए पहुंच सकते हैं। इसके चलते न्यायालय आने-जाने वाले रास्तों पर भी निगरानी रखी गई।लोहारी गांव निवासी भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह और हसवा निवासी वीरेंद्र सिंह राठौर के बीच 16 सितंबर को जमीन कब्जे को लेकर विवाद हुआ था।आरोप है कि वीरेंद्र सिंह पक्ष से विहिप नेता अजय राज सिंह उर्फ अंशू सिंह के पहुंचने के बाद भाजपा नेता पक्ष के लोगों ने मारपीट और फायरिंग की। मामले में पुलिस ने भाजपा के जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।