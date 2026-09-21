Fatehpur News: सिटी में आज

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हथगांव ब्लॉक के इटौली गांव में मेले का आयोजन सुबह नौ बजे से।



रोजगार मेला

आईटीआई परिसर में रोजगार मेला सुबह 10 बजे से।



चुनाव

ऐरायां और धाता ब्लॉक के प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई का चुनाव सुबह 11 बजे से।



धर्म-कर्म

जहानाबाद के श्री दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षणा पर्व पर कार्यक्रम सुबह नौ बजे से।

भिटौरा ब्लॉक के केवई गांव में गणपति शोभा यात्रा व विसर्जन सुबह 11 बजे से।

अमौली के मंगलपुर व टकौली गांव में भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।

औंग के बम अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में रामकथा दोपहर दो बजे से।



मेला