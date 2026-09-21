फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Floodwaters recede; risk of disease rises in villages.

Fatehpur News: बाढ़ का पानी उतरा, गांवों में बीमारी का खतरा बढ़ा

Mon, 21 Sep 2026 10:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Floodwaters recede; risk of disease rises in villages.
फोटो-36-चौडगरा क्षेत्र के दरियापुर कटरी में फागिंग करता कर्मचारी। संवाद
चौडगरा। बाढ़ का पानी उतर गया, लेकिन गांवों से आफत नहीं गई। अब दलदल, जलभराव, गोबर के ढेर और खेतों में सड़ी फसलों से उठ रही दुर्गंध ने संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया है।
विज्ञापन

अभयपुर, आशापुर समेत आसपास के गांवों में मच्छरों और कीड़े-मकोड़ों का प्रकोप बढ़ने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी दावों के बावजूद सफाई, दवा छिड़काव और फॉगिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।
विज्ञापन

जाड़े के पुरवा निवासी रामभजन निषाद ने बताया कि बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन गंदगी के कारण मच्छरों का आतंक बढ़ गया है। उनके मुताबिक दवा छिड़काव और फॉगिंग सिर्फ दिखावे तक सीमित है। औसेरी खेड़ा के भानू ने बताया कि गांव में जगह-जगह गंदगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बड़ा खेड़ा के चंद्रपाल ने बताया कि नाले और नालियां सफाई के अभाव में बजबजा रहे हैं। रास्तों पर जलभराव है और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि समय रहते सफाई और फॉगिंग नहीं कराई गई तो बीमारी फैल सकती है। बच्चों और मवेशियों को लेकर सबसे अधिक चिंता है।

राहत किट नहीं मिलने का भी आरोप
बाढ़ पीड़ितों ने राशन किट नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि बाढ़ के दौरान राहत के आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अब तक किट का वितरण नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने गांवों की सुध लेना कम कर दिया है।


प्रधानों ने कहा- कराया जा रहा छिड़काव
अभयपुर प्रधान रामदास और आशापुर प्रधान ओम नारायण ने बताया कि गांवों में दवा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है। ग्रामीणों का सवाल है कि यदि नियमित छिड़काव हो रहा है तो मच्छरों का प्रकोप और नालियों की गंदगी अब तक क्यों बनी हुई है।

फोटो-36-चौडगरा क्षेत्र के दरियापुर कटरी में फागिंग करता कर्मचारी। संवाद

फोटो-36-चौडगरा क्षेत्र के दरियापुर कटरी में फागिंग करता कर्मचारी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed