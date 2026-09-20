Fatehpur News: इनामी पूर्व छात्रसंघ महामंत्री और हिस्ट्रीशीटर की तलाश में छापा

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भूमि कब्जे को लेकर लोहारी गांव के भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह और हसवा के वीरेंद्र सिंह राठौर के बीच विवाद हुआ था। वीरेंद्र पक्ष से विहिप नेता अजय राज सिंह उर्फ अंशू सिंह पहुंचे थे। मारपीट के बाद भाजपा नेता पक्ष से फायरिंग हुई थी।पुलिस अजय सिंह, बलराम मिश्रा, पुत्तू उर्फ नरेंद्र, गुड्डू पटेल और शिवकुमार को जेल भेज चुकी है। छात्रसंघ पूर्व महामंत्री जितेंद्र सिंह उर्फ दीपू पटेल और हिस्ट्रीशीटर गजानन मिश्रा फरार हैं। एसओजी समेत कई टीमें तलाश में जुटी हैं। प्रभारी निरीक्षक एसबी सिंह ने बताया कि आसपास जिलों में दबिश दी जा रही है।अंशू के मोबाइल खोलेंगे राजविहिप नेता अंशू के दो मोबाइल थाने में जमा हैं। आरोप है कि वीडियो बनाने पर भाजपा नेता पक्ष ने उन्हें छीनकर तोड़ दिया था। पुलिस बैकअप लेकर घटना की जांच करेगी। घटना के समय अंशू पक्ष के पास शस्त्र नहीं थे। भाजपा नेता पक्ष के पास तीन-चार रिपीटर गन और लाइसेंसी राइफल होने की चर्चा है। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर भी टिप्पणी की है।