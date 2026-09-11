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मोबाइल नेटवर्क नहीं तो टावरकर्मी बंधक: दो साल से परेशान ग्रामीणों ने कर्मी को टावर में बांधा, फतेहपुर में बवाल

Fri, 11 Sep 2026 02:04 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,फतेहपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 11 Sep 2026 02:04 PM IST
सार

Fatehpur News: नेटवर्क की समस्या से लंबे समय से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा, जब टावर की देखरेख के लिए एक कर्मी गांव पहुंचा। हरदौली गांव में ग्रामीणों ने कर्मी को पकड़ लिया और उसे टावर के पास बांध दिया।

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Villagers Tie Up Mobile Tower Worker Over Network Issues in Bindki
टावर में कर्मचारी को बांधा, बदले में मांगा नेटवर्क - फोटो : amar ujala

विस्तार
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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में करीब दो वर्ष पहले मोबाइल टावर लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद नेटवर्क की समस्या दूर नहीं हुई। कॉलिंग और इंटरनेट सेवा बाधित रहने से ग्रामीण लंबे समय से परेशान हैं। इसी नाराजगी के चलते टावर कर्मी के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उसे घेर लिया।

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नेटवर्क की समस्या से लंबे समय से परेशान ग्रामीण

हरदौली गांव के ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल टावर लगने के बाद भी नेटवर्क की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। मोबाइल पर कॉल करने और इंटरनेट चलाने में परेशानी बनी रहती है। नेटवर्क कमजोर होने के कारण ग्रामीणों को जरूरी कामों के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

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ग्रामीणों की मांग थी कि संबंधित सिम कंपनी और उसके अधिकारी मौके पर पहुंचकर नेटवर्क की समस्या का स्थायी समाधान कराएं। उनका कहना था कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक टावर कर्मी को नहीं छोड़ा जाएगा।

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वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। वायरल वीडियो में ग्रामीण टावर कर्मी को घेरे नजर आ रहे हैं।  ग्रामीणों के बीच इस बात को लेकर भी नाराजगी थी कि लंबे समय से शिकायत के बावजूद नेटवर्क की समस्या का समाधान नहीं किया गया। इंटरनेट सेवा प्रभावित होने से मोबाइल पर ऑनलाइन गतिविधियों में भी परेशानी की बात ग्रामीणों ने कही।

पुलिस ने कहा- तहरीर नहीं मिली

घटना के संबंध में पुलिस ने अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बिंदकी इंस्पेक्टर शैलेश सिंह ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी हुई है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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