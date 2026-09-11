मोबाइल नेटवर्क नहीं तो टावरकर्मी बंधक: दो साल से परेशान ग्रामीणों ने कर्मी को टावर में बांधा, फतेहपुर में बवाल

वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। वायरल वीडियो में ग्रामीण टावर कर्मी को घेरे नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के बीच इस बात को लेकर भी नाराजगी थी कि लंबे समय से शिकायत के बावजूद नेटवर्क की समस्या का समाधान नहीं किया गया। इंटरनेट सेवा प्रभावित होने से मोबाइल पर ऑनलाइन गतिविधियों में भी परेशानी की बात ग्रामीणों ने कही।