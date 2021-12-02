Fatehpur News: कंटेनर की टक्कर से घायल बाइक सवार की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:06 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:06 AM IST
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फतेहपुर। कंटेनर की टक्कर से घायल बाइक सवार युवक की मंगलवार रात कानपुर हैलट में इलाज के दौरान मौत हो गई।
हथगाम थाना क्षेत्र के डिघवारा निवासी बाबूलाल रैदास ने बताया कि पुत्र सुभाष (19) 11 सितंबर को अल्लीपुर मेला देखकर बाइक से घर लौट रहा था। बाइक पर दोस्त लवकुश भी पीछे बैठा था। पूरे अधारी का पुरवा गांव के पास कंटेनर चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। हथगाम सीएचसी से दोनों को कानपुर रेफर किया गया। परिजन सुभाष का नउवाबाग स्थित केडीए नर्सिंग होम में इलाज करा रहे थे। मंगलवार रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि कंटेनर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश की जा रही है।
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हथगाम थाना क्षेत्र के डिघवारा निवासी बाबूलाल रैदास ने बताया कि पुत्र सुभाष (19) 11 सितंबर को अल्लीपुर मेला देखकर बाइक से घर लौट रहा था। बाइक पर दोस्त लवकुश भी पीछे बैठा था। पूरे अधारी का पुरवा गांव के पास कंटेनर चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। हथगाम सीएचसी से दोनों को कानपुर रेफर किया गया। परिजन सुभाष का नउवाबाग स्थित केडीए नर्सिंग होम में इलाज करा रहे थे। मंगलवार रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि कंटेनर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश की जा रही है।