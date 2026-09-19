Fatehpur News: सिटी में आज

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नहर काॅलोनी में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाकियू की बैठक दोपहर दो बजे से।



मेला

बिंदकी क्षेत्र के शाहबाजपुर गांव में मेले का आयोजन दोपहर तीन बजे से।



धर्म-कर्म

औंग के बम अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में रामकथा दोपहर दो बजे से।

बिंदकी के तेंदुली गांव में राम कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।

शहर के चौक बाजार स्थित गणपति पंडाल में भजन कीर्तन शाम पांच बजे से।

विजयीपुर कस्बा स्थित गांधी चबूतरा में गणेश पंडाल में रात्रि जागरण शाम सात बजे से।



बैठक