Fatehpur News: महिला ने बच्चे समेत अपहरण, मारपीट और दुष्कर्म का आरोप लगाया

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महिला ने बताया कि 16 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे वह बच्चे का एक स्कूल में दाखिला कराने जा रही थी। रास्ते में खड़े कुछ लोगों ने उसके बच्चे को जबरन वाहन में बैठा लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे भी जबरन गाड़ी में बैठाया और मुंह दबा दिया।आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी उन्हें फतेहपुर ले गए और जान से मारने की धमकी देकर कागजात पर हस्ताक्षर कराए। महिला ने वहां उसके साथ दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। हालांकि थाना प्रभारी प्रमोद राव ने तहरीर मिलने से इन्कार किया है।