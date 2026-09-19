Fatehpur News: महिला ने बच्चे समेत अपहरण, मारपीट और दुष्कर्म का आरोप लगाया
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:51 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:51 AM IST
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ललौली। थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने चार लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बच्चे समेत उसे जबरन कार में बैठाकर ले जाने की बात कही है। महिला ने शुक्रवार को थाने में तहरीर दी है।
महिला ने बताया कि 16 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे वह बच्चे का एक स्कूल में दाखिला कराने जा रही थी। रास्ते में खड़े कुछ लोगों ने उसके बच्चे को जबरन वाहन में बैठा लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे भी जबरन गाड़ी में बैठाया और मुंह दबा दिया।
आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी उन्हें फतेहपुर ले गए और जान से मारने की धमकी देकर कागजात पर हस्ताक्षर कराए। महिला ने वहां उसके साथ दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। हालांकि थाना प्रभारी प्रमोद राव ने तहरीर मिलने से इन्कार किया है।
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महिला ने बताया कि 16 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे वह बच्चे का एक स्कूल में दाखिला कराने जा रही थी। रास्ते में खड़े कुछ लोगों ने उसके बच्चे को जबरन वाहन में बैठा लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे भी जबरन गाड़ी में बैठाया और मुंह दबा दिया।
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आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी उन्हें फतेहपुर ले गए और जान से मारने की धमकी देकर कागजात पर हस्ताक्षर कराए। महिला ने वहां उसके साथ दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। हालांकि थाना प्रभारी प्रमोद राव ने तहरीर मिलने से इन्कार किया है।
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