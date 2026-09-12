Fatehpur News: प्रबंधक की अग्रिम जमानत पर अब 14 सितंबर को सुनवाई

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तेजस सरस्वती बाल मंदिर शिवपुरम में कक्षा 11 का छात्र था। आरोप है कि 26 अगस्त को नकल की पर्ची मिलने पर स्कूल प्रबंधन ने उसकी पिटाई की थी। उस पर 1500 रुपये जुर्माना लगाकर घर भेजा गया। घर जाने के बाद तेजस सौरा औद्योगिक क्षेत्र में बेसुध मिला। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।पुलिस ने प्रबंधक राकेश त्रिवेदी और प्रधानाचार्य सक्षम के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। प्रधानाचार्य सक्षम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वांछित प्रबंधक राकेश त्रिवेदी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। डीआईओएस राकेश कुमार ने बताया कि जांच में कॉलेज प्रबंधन दोषी पाया गया है। इसकी रिपोर्ट शिक्षा बोर्ड को भेजी गई है।