Fatehpur News: एक ही जमीन का दोबारा बैनामा कराकर धोखाधड़ी

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सराय ऐरायां निवासी आसिया बेगम पत्नी इकबाल हुसैन ने बताया कि उन्होंने सात अप्रैल 2010 को गांव के शिवलाल से जमीन का बैनामा कराया था। आरोप है कि शिवलाल के वृद्ध होने का फायदा उठाकर पुत्र बसंतलाल, नौबस्ता रोड सैदपुर मजरे खरगपुर बरगला निवासी अविनाश वर्मा और गांव के मो. जाहिद अली और जावेद अली ने कूटरचित दस्तावेजों के जरिये उसी जमीन का दोबारा बैनामा अविनाश वर्मा के नाम करा दिया।खतौनी में नाम दर्ज होने पर उन्हें इसकी जानकारी हुई। उन्होंने तहसील में शिकायत कर 17 जुलाई को फर्जी बैनामे पर आपत्ति दर्ज कराई। थाने में शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। प्रभारी निरीक्षक टीबी सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।