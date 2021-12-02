फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Dawatpur-Budhiyapurwa link road will be improved with an expenditure of Rs 1.77 crore.

Fatehpur News: 1.77 करोड़ से संवरेगा दावतपुर-बुधईयापुरवा संपर्क मार्ग

Mon, 07 Sep 2026 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Dawatpur-Budhiyapurwa link road will be improved with an expenditure of Rs 1.77 crore.
फतेहपुर। दावतपुर से बुधईयापुरवा को जोड़ने वाले दो किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण 1.77 करोड़ रुपये से कराया जाएगा। बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।
विज्ञापन

सड़क निर्माण से दावतपुर, बुधईयापुरवा समेत आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बारिश के दौरान उक्त मार्ग पर जलभराव और कीचड़ की समस्या बढ़ जाती है। इससे दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती है।
विज्ञापन

नई सड़क बनने से ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को मुख्य मार्गों तक पहुंचने में आसानी होगी। विद्यार्थियों, किसानों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को भी इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीडब्ल्यूडी खंड दो के अधिशासी अभियंता दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए शासन की ओर से बजट की व्यवस्था की गई है। बारिश के बाद काम शुरू कराने की तैयारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed