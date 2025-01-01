Fatehpur News: बारिश बंद, फिर भी 20 घरों में जलभराव से लोग परेशान

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जलभराव से मोहल्लेवासियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। रास्तों में पानी भरा होने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। पानी में कीड़े-मकोड़े आने का खतरा भी बना है। पशुपालकों को पशुओं में बीमारी फैलने की चिंता सता रही है। घरों के आसपास पानी भरा होने से लोग मजबूरी में पशुओं को पानी में ही बांध रहे हैं।मोहल्लेवासियों का कहना है कि लगातार बारिश के बाद पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से समस्या बनी हुई है। दो दिन से बारिश नहीं हुई इसके बावजूद जलस्तर कम नहीं हुआ। रविवार को मौसम फिर खराब होने और बारिश की आशंका से लोगों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर है कि दोबारा बारिश होने पर पानी घरों के अंदर पहुंच सकता है।पंप लगाकर निकाला जा रहा पानीनगर पंचायत के ईओ प्रवेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले पांच दिनों से लगातार पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। काफी मात्रा में पानी बाहर निकाला जा चुका है। यदि दो दिन और बारिश नहीं हुई तो मोहल्ले से पूरा पानी निकाल दिया जाएगा। बारिश होने पर दोबारा जलभराव की आशंका है।