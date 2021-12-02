Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:27 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:27 AM IST
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वार्षिक उत्सव
अमौली विकासखंड के दिघरुवा गांव में श्री बांके बिहारी वार्षिक उत्सव सुबह 10 बजे से।
जन सुनवाई
भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई सुबह 10 बजे से।
युवा संवाद
आईटीआई परिसर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से युवा संवाद शाम चार बजे से।
लीला
अमौली के स्थित गायत्री मंदिर में लीला शाम सात बजे से।
अमौली क्षेत्र के आजमपुर गड़वा गांव में लीला का आयोजन शाम आठ बजे।
विज्ञापन
अमौली विकासखंड के दिघरुवा गांव में श्री बांके बिहारी वार्षिक उत्सव सुबह 10 बजे से।
जन सुनवाई
भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई सुबह 10 बजे से।
युवा संवाद
आईटीआई परिसर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से युवा संवाद शाम चार बजे से।
लीला
अमौली के स्थित गायत्री मंदिर में लीला शाम सात बजे से।
अमौली क्षेत्र के आजमपुर गड़वा गांव में लीला का आयोजन शाम आठ बजे।