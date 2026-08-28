Fatehpur News: रोडवेज बस में महिला के गले से चेन चोरी, दो महिलाएं पकड़ी गईं
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:49 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:49 PM IST
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फतेहपुर। रोडवेज बस में चढ़ते समय एक महिला के गले से बृहस्पतिवार को महिलाओं के समूह ने सोने की चेन काटकर चोरी कर ली। शोर मचाने पर भाग रही दो महिलाओं को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।
बांदा जिले के मवई बुजुर्ग निवासी स्व. मलखान सिंह की पत्नी सुनीता सिंह ने बताया कि वह शहर के रोडवेज बस स्टाप ज्वालागंज में प्रयागराज जाने वाली बस में बैठने जा रही थी। इसी दौरान पीछे से सात-आठ महिलाएं बस में चढ़ीं।
इसी बीच किसी महिला ने उनके गले से सोने की जंजीर काटकर चोरी कर ली। कुछ देर बाद उन्हें घटना की जानकारी हुई। शोर मचाने पर बस में आगे-पीछे चढ़ी महिलाएं उतरकर भागने लगीं। महिलाएं एक ऑटो रिक्शा में बैठकर भाग रही थीं।
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लोगों ने दो महिलाओं को पकड़ लिया। इनमें शीला पत्नी शोवराज और दुर्गा पत्नी दिनेश निवासी उनवल थाना खजनी जिला गोरखपुर हैं। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ की जा रही है।
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बांदा जिले के मवई बुजुर्ग निवासी स्व. मलखान सिंह की पत्नी सुनीता सिंह ने बताया कि वह शहर के रोडवेज बस स्टाप ज्वालागंज में प्रयागराज जाने वाली बस में बैठने जा रही थी। इसी दौरान पीछे से सात-आठ महिलाएं बस में चढ़ीं।
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इसी बीच किसी महिला ने उनके गले से सोने की जंजीर काटकर चोरी कर ली। कुछ देर बाद उन्हें घटना की जानकारी हुई। शोर मचाने पर बस में आगे-पीछे चढ़ी महिलाएं उतरकर भागने लगीं। महिलाएं एक ऑटो रिक्शा में बैठकर भाग रही थीं।
विज्ञापन
लोगों ने दो महिलाओं को पकड़ लिया। इनमें शीला पत्नी शोवराज और दुर्गा पत्नी दिनेश निवासी उनवल थाना खजनी जिला गोरखपुर हैं। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ की जा रही है।