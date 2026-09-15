Fatehpur News: मौसम बदला तो होम्योपैथी की ओर बढ़ा मरीजों का भरोसा

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चिकित्सकों के अनुसार दिन और रात के तापमान में बढ़ते अंतर के कारण लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों में सर्दी, खांसी और एलर्जी से जुड़ी शिकायतें अधिक देखने को मिल रही हैं। वहीं कई मरीज लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए भी होम्योपैथिक पद्धति का सहारा ले रहे हैं।अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की चिकित्सकीय जांच के बाद उनकी समस्या के अनुसार दवाएं दी जा रही हैं। मरीजों का कहना है कि उपचार से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिल रही है, जिससे इस चिकित्सा पद्धति के प्रति उनका भरोसा बढ़ा है।चिकित्सकों ने मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय परामर्श लेने पर जोर दिया गया है।आयुष चिकित्साधिकारी डॉ. केके पांडेय ने बताया कि बदलते मौसम में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ना सामान्य है। बीमारी से बचाव के लिए लोगों को दिनचर्या और खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए।