Fatehpur News: डुंडरा-पासिनपुर से शाहजहांपुर तक बनेगा सीधा मार्ग
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:42 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
फतेहपुर। डुंडरा से पासिनपुर होते हुए शाहजहांपुर जाने वाले लोगों को जल्द ही सीधा मार्ग मिलने की उम्मीद जगी है। क्षेत्रीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को शासन ने मंजूरी दे दी है। 2.20 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए 1.65 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 54.06 लाख रुपये जारी भी कर दिए गए हैं।
मार्ग बनने से आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। अभी शाहजहांपुर पहुंचने के लिए लोगों को दूसरे रास्तों से होकर जाना पड़ता है। सीधा मार्ग बनने से दूरी और समय दोनों की बचत होगी। सड़क निर्माण की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। शासन की मंजूरी के बाद अब इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए धनराशि जारी हो चुकी है। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। मार्ग बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
मार्ग बनने से आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। अभी शाहजहांपुर पहुंचने के लिए लोगों को दूसरे रास्तों से होकर जाना पड़ता है। सीधा मार्ग बनने से दूरी और समय दोनों की बचत होगी। सड़क निर्माण की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। शासन की मंजूरी के बाद अब इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
विज्ञापन
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए धनराशि जारी हो चुकी है। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। मार्ग बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
विज्ञापन