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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   A direct route will be constructed from Dundra-Pasinpur to Shahjahanpur.

Fatehpur News: डुंडरा-पासिनपुर से शाहजहांपुर तक बनेगा सीधा मार्ग

Fri, 28 Aug 2026 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:42 PM IST
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A direct route will be constructed from Dundra-Pasinpur to Shahjahanpur.
फतेहपुर। डुंडरा से पासिनपुर होते हुए शाहजहांपुर जाने वाले लोगों को जल्द ही सीधा मार्ग मिलने की उम्मीद जगी है। क्षेत्रीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को शासन ने मंजूरी दे दी है। 2.20 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए 1.65 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 54.06 लाख रुपये जारी भी कर दिए गए हैं।
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मार्ग बनने से आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। अभी शाहजहांपुर पहुंचने के लिए लोगों को दूसरे रास्तों से होकर जाना पड़ता है। सीधा मार्ग बनने से दूरी और समय दोनों की बचत होगी। सड़क निर्माण की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। शासन की मंजूरी के बाद अब इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
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लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए धनराशि जारी हो चुकी है। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। मार्ग बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
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