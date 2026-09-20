Farrukhabad News: रासलीला में ब्रज की छटा, भक्ति में डूबे श्रद्धालु

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शनिवार को गणेश महोत्सव कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। गजानन के सेवकों ने कुछ ही समय में कार्यक्रम स्थल को व्यवस्थित कर दिया। इसके बाद गणपति का पूजन हुआ। यजमानों ने मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया। इसके बाद आरती की गई। श्रद्धालु दोनों हाथ उठाकर जयजयकार करते रहे। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया के जयकारे लगे।झांकियों की प्रस्तुति शुरू हुई तो सांस्कृतिक आभा से भी गजानन का दरबार आलोकित हो उठा। राधारानी जन्मोत्सव लीला झांकी में श्रद्धालु भी बधाइयों के दौर में शामिल हो गए। महा रासलीला में गोकुल की गोपियों संग मोहन रास रचाए भजन ने धूम मचाई।अमित गुप्ता, गोपाल विश्नोई, कमल चौरसिया, राजेंद्र प्रजापति, गोपाल पालीवाल, प्रबल वर्मा डमडम राकेश गुप्ता, अभय गुप्ता, अमन रावत, रूद्र गुप्ता, आयुष कटियार, मनीष गुप्ता, राघव गुप्ता, राजीव गुप्ता, आकाश गुप्ता, गगन गुप्ता भी रहे।