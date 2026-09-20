Farrukhabad News: रामचरित मानस पाठ के साथ मनाया श्रीराम जन्मोत्सव
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:29 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:29 AM IST
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फर्रुखाबाद। श्री रंगेश्वर महादेव गणेश पंडाल में धार्मिक आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ हुए। प्रात:काल श्रीरामचरित मानस पाठ का शुभारंभ किया गया। सायंकाल श्रीराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान राम के जन्म प्रसंग के साथ भगवान विष्णु की दिव्य झांकी सजाई गई। भक्तों ने झांकी के दर्शन कर जयकारे लगाए।
कार्यक्रम में कौशल्या के रूप में नैना खन्ना, भगवान विष्णु के रूप में श्रेयान मिश्रा और बाल रूप राम के रूप में किराधा ने मनोहारी प्रस्तुति दी। राम जन्मोत्सव के दौरान भजन-कीर्तन से पंडाल का माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान राम के जयकारे लगाए और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में रंजना अरोड़ा, डॉ. विवेक सक्सेना, डॉ. शोभा सक्सेना, मयंक सक्सेना, नवीन मिश्रा, गौरव, राजेंद्र दीक्षित, सुरेंद्र पांडेय, पंकज, प्रांजल, मुकेश रस्तोगी आदि मौजूद रहे।
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कार्यक्रम में कौशल्या के रूप में नैना खन्ना, भगवान विष्णु के रूप में श्रेयान मिश्रा और बाल रूप राम के रूप में किराधा ने मनोहारी प्रस्तुति दी। राम जन्मोत्सव के दौरान भजन-कीर्तन से पंडाल का माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान राम के जयकारे लगाए और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में रंजना अरोड़ा, डॉ. विवेक सक्सेना, डॉ. शोभा सक्सेना, मयंक सक्सेना, नवीन मिश्रा, गौरव, राजेंद्र दीक्षित, सुरेंद्र पांडेय, पंकज, प्रांजल, मुकेश रस्तोगी आदि मौजूद रहे।
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