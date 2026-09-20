Farrukhabad News: बिजली कटौती से व्यापार ठप, नींद भी हराम

विज्ञापन

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दो माह में सर्राफ की दुकानों से तीन चोरियां हो चुकी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कोई अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। अनुराग गुप्ता, सोहेल खान, संतोष कुमार, संदीप गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता और प्रबल तिवारी सहित कई ग्रामीण भोलेपुर स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे थे। वहां कानपुर से आए मुख्य अभियंता अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस कारण शिकायत लेकर आए ग्रामीणों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार, क्षेत्र में दिनभर में मुश्किल से दो-तीन घंटे ही बिजली मिल पाती है। बिजली आने पर भी एक घंटे में कई बार आपूर्ति बाधित होती है, जिसके बाद घंटों गुल रहती है। रात में भी बिजली की आवाजाही से लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती।अधिकारियों पर सुनवाई न करने का आरोपग्रामीणों ने बताया कि अवर अभियंता को फोन करने पर वह कॉल नहीं उठाते। लाइनमैन भी उनकी बात नहीं सुनते और कई लोगों के मोबाइल नंबर काली सूची में डाल दिए हैं। उपखंड अधिकारी से शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली की कमी से बाजार में कारोबार प्रभावित हुआ है। रात में बिजली न आने से सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ी हैं, जिसके चलते चोरियों की घटनाएं हुई हैं।