Banda News: ड्यूटी से लौट रहे शिक्षक को तीन भाइयों ने रॉड से पीटा
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:08 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:08 PM IST
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बांदा। बीएलओ ड्यूटी करके घर लौट रहे सहायक अध्यापक ने तीन भाइयों पर लोहे की रॉड से पीटकर घायल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
बंगालीपुरा पंकज नाला निवासी सहायक अध्यापक शेषनारायण मिश्रा ने बताया कि 25 नवंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे वह घर जा रहे थे। सुतरखाना मंदिर के पास राकेश माली और भाइयों कमलेश व मुकेश ने उन्हें रोककर गाली-गलौज की। विरोध करने पर तीनों ने मारपीट की।
डायल-112 पर सूचना देने के लिए मोबाइल निकाला तो आरोपियों ने फोन छीनकर पटक दिया। मारपीट में उनके सिर, चेहरे और शरीर पर चोटें आईं। शहर कोतवाल प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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बंगालीपुरा पंकज नाला निवासी सहायक अध्यापक शेषनारायण मिश्रा ने बताया कि 25 नवंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे वह घर जा रहे थे। सुतरखाना मंदिर के पास राकेश माली और भाइयों कमलेश व मुकेश ने उन्हें रोककर गाली-गलौज की। विरोध करने पर तीनों ने मारपीट की।
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डायल-112 पर सूचना देने के लिए मोबाइल निकाला तो आरोपियों ने फोन छीनकर पटक दिया। मारपीट में उनके सिर, चेहरे और शरीर पर चोटें आईं। शहर कोतवाल प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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